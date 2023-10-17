Sky Sport: Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев за игру на ставках
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Как сообщает Sky Sport, решение об отстранении полузащитника «Ювентуса» до мая 2024 года одобрено прокуратурой Турина.
11 октября стало известно, что Фаджоли подозревается в нелегальных ставках.
Отметим, что в Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.
Ранее сообщалось, что Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости.