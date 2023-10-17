Sky Sport: Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев за игру на ставках

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли отстранён на семь месяцев из-за азартных игр.

Как сообщает Sky Sport, решение об отстранении полузащитника «Ювентуса» до мая 2024 года одобрено прокуратурой Турина.

11 октября стало известно, что Фаджоли подозревается в нелегальных ставках.

Отметим, что в Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Ранее сообщалось, что Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости.