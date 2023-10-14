Corriere della Sera: Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости

Футболист сборной Италии и английского «Ньюкасла» Сандро Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости.

Футболист признался близким, что страдает от игровой зависимости и боится потерять всё, чего добился из-за увлечения, сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры во время допроса в рамках дела о подозрении в совершении неправомерных ставок предложили Тонали обратиться к психотерапевту и пройти курс лечения от лудомании. Игрок согласился.

13 октября Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила о том, что Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы.

Ранее польский футболист «Ромы» Никола Залевский попал под подозрение в совершении неправомерных ставок на матчи со своим участием.