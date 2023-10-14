Узнать больше

Corriere della Sera: Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости

Короткая ссылка
Футболист сборной Италии и английского «Ньюкасла» Сандро Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости.
Corriere della Sera: Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости
  • Gettyimages.ru

Футболист признался близким, что страдает от игровой зависимости и боится потерять всё, чего добился из-за увлечения, сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры во время допроса в рамках дела о подозрении в совершении неправомерных ставок предложили Тонали обратиться к психотерапевту и пройти курс лечения от лудомании. Игрок согласился.

13 октября Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила о том, что Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы. 

Ранее польский футболист «Ромы» Никола Залевский попал под подозрение в совершении неправомерных ставок на матчи со своим участием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить