La Repubblica: Залевский подозревается в совершении неправомерных ставок

Польский футболист «Ромы» Никола Залевский попал под подозрение в совершении неправомерных ставок на матчи со своим участием.

Как сообщает la Repubblica, Залевский стал четвёртым игроком, которого подозревают в ставках на нелегальном тотализаторе.

13 октября игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках.

Полиция уже опросила футболистов и внесла их имена в материалы дела полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли, который находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.

Напомним, что подопечные Лучано Спаллетти проведут матчи с Мальтой и Англией 15 и 18 октября соответственно.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки.