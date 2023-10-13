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La Repubblica: Залевский подозревается в совершении неправомерных ставок

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Польский футболист «Ромы» Никола Залевский попал под подозрение в совершении неправомерных ставок на матчи со своим участием.
La Repubblica: Залевский подозревается в совершении неправомерных ставок
  • Gettyimages.ru

Как сообщает la Repubblica, Залевский стал четвёртым игроком, которого подозревают в ставках на нелегальном тотализаторе.

13 октября игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках.

Полиция уже опросила футболистов и внесла их имена в материалы дела полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли, который находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.

Напомним, что подопечные Лучано Спаллетти проведут матчи с Мальтой и Англией 15 и 18 октября соответственно.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки.

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