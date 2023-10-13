La Repubblica: Залевский подозревается в совершении неправомерных ставок
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Как сообщает la Repubblica, Залевский стал четвёртым игроком, которого подозревают в ставках на нелегальном тотализаторе.
13 октября игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках.
Полиция уже опросила футболистов и внесла их имена в материалы дела полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли, который находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.
Напомним, что подопечные Лучано Спаллетти проведут матчи с Мальтой и Англией 15 и 18 октября соответственно.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки.