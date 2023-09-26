The Mirror: «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки
- AP
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По информации The Mirror, два лондонских клуба претендуют на игрока.
В мае 27-летний форвард был отстранён от футбола на восемь месяцев из-за нарушения правил игры на тотализаторе. В общей сложности Тони сделал 29 ставок, 13 из них — на поражение своего клуба.
Нападающий вернётся к футбольной деятельности в январе. «Брентфорд» хочет выручить с продажи игрока не менее €60 млн.
Ранее сообщалось, что Тони делал ставки на поражение своей команды.