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The Mirror: «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки

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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони может продолжить карьеру либо в «Арсенале», либо в «Челси».
The Mirror: «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки
  • AP
  • © David Cliff

По информации The Mirror, два лондонских клуба претендуют на игрока.

В мае 27-летний форвард был отстранён от футбола на восемь месяцев из-за нарушения правил игры на тотализаторе. В общей сложности Тони сделал 29 ставок, 13 из них — на поражение своего клуба.

Нападающий вернётся к футбольной деятельности в январе. «Брентфорд» хочет выручить с продажи игрока не менее €60 млн.

Ранее сообщалось, что Тони делал ставки на поражение своей команды.

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