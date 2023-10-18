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Фаджоли рассказал о миллионных долгах и угрозах из-за ставок

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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, как долги из-за ставок осложнили ему жизнь.
Фаджоли рассказал о миллионных долгах и угрозах из-за ставок
  • Gettyimages.ru

«Я увеличивал свои долги и получал угрозы. Однажды мне угрожали сломать ноги. Мне казалось, что я играю в футбол, только чтобы расплатиться с долгами», — цитирует Фаджоли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что игрок отстранён на семь месяцев от футбола из-за азартных игр.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Ранее Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана».

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