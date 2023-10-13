Игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках

Двоих игроков сборной Италии, полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингера «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, подозревают в нарушении правил о ставках.

Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила о том, что игроки покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы.

Полиция уже опросила футболистов и внесла их имена в материалы дела полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли, который находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.

Напомним, что подопечные Лучано Спаллетти проведут матчи с Мальтой и Англией 15 и 18 октября соотвественно.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки.