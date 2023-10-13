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Игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках

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Двоих игроков сборной Италии, полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингера «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, подозревают в нарушении правил о ставках.
Игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках
  • Gettyimages.ru
  • © Claudio Villa

Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила о том, что игроки покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы. 

Полиция уже опросила футболистов и внесла их имена в материалы дела полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли, который находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.

Напомним, что подопечные Лучано Спаллетти проведут матчи с Мальтой и Англией 15 и 18 октября соотвественно.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки.

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