Игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках
- Gettyimages.ru
- © Claudio Villa
Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила о том, что игроки покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы.
Полиция уже опросила футболистов и внесла их имена в материалы дела полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли, который находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.
Напомним, что подопечные Лучано Спаллетти проведут матчи с Мальтой и Англией 15 и 18 октября соотвественно.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» поборются за Тони, который был дисквалифицирован за ставки.