Sky Sport Italia: Тонали признал вину по делу о ставках

Футболист сборной Италии и английского «Ньюкасла» Сандро Тонали признал вину по делу о ставках.

Как сообщает Sky Sport Italia, 17 октября футболист прилетел в Италию, чтобы дать показания по делу. Отмечается, что он готов пойти на сделку со следствием.

13 октября Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила о том, что Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы.

17 октября появилась информация, что Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев за игру на ставках.

Ранее сообщалось, что Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости.