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Sky Sport Italia: Тонали признал вину по делу о ставках

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Футболист сборной Италии и английского «Ньюкасла» Сандро Тонали признал вину по делу о ставках.

Как сообщает Sky Sport Italia, 17 октября футболист прилетел в Италию, чтобы дать показания по делу. Отмечается, что он готов пойти на сделку со следствием.

13 октября Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила о том, что Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы. 

17 октября появилась информация, что Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев за игру на ставках.

Ранее сообщалось, что Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости. 

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