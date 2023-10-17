Football Italia: Бонуччи грозит дисквалификация на полгода из-за игр Фаджоли на ставках

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может быть дисквалифицирован на длительный срок из-за того, что он не уведомил Федеральную прокуратуру об игре полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли на ставках.

По информации Football Italia, в ходе расследования дела игрока туринского клуба стало известно, что Бонуччи знал о «пристрастиях» коллеги. Теперь ему грозит шестимесячная дисквалификация. В соответствии с итальянским законодательством, любой футболист должен уведомить прокуратуру, если узнал о нелегальных ставках со стороны другого игрока.

При этом не установлено, играл ли на ставках сам защитник.

Ранее сообщалось, что Фаджоли подозревается в нелегальных ставках.