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Football Italia: Бонуччи грозит дисквалификация на полгода из-за игр Фаджоли на ставках

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Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может быть дисквалифицирован на длительный срок из-за того, что он не уведомил Федеральную прокуратуру об игре полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли на ставках.
Football Italia: Бонуччи грозит дисквалификация на полгода из-за игр Фаджоли на ставках
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

По информации Football Italia, в ходе расследования дела игрока туринского клуба стало известно, что Бонуччи знал о «пристрастиях» коллеги. Теперь ему грозит шестимесячная дисквалификация. В соответствии с итальянским законодательством, любой футболист должен уведомить прокуратуру, если узнал о нелегальных ставках со стороны другого игрока.

При этом не установлено, играл ли на ставках сам защитник.

Ранее сообщалось, что Фаджоли подозревается в нелегальных ставках.

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