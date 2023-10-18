La Gazzetta dello Sport: информация об игре Залевского на ставках является клеветой

Предположительный источник информации о том, что полузащитник «Ромы» Никола Залевски причастен к делу о ставках, заявил, что всё выдумал.

«Информация ложная, у меня нет доказательств. Что я хотел? Мне сказали, что встретятся со мной в Риме и поговорят о компенсации, €20 тыс. за информацию», — приводит слова информатора La Gazzetta dello Sport.

Первым, кто сообщил об игре нескольких футболистов на ставках, был журналист Фабрицио Короне. По его информации, ставки также делали футболисты сборной Италии Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что Сандро Тонали признал вину по делу о ставках.