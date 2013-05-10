Fox News: С-300 может перечеркнуть итоги визита Керри в Москву

Поступила информация, что Израиль предупредил США о том, что Россия планирует продать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом стало известно сразу после окончания визита госсекретаря США Джона Керри в Москву, сообщает Fox News.

Казалось, что госсекретарю Джону Керри удалось добиться прогресса с Россией в попытке положить конец войне в Сирии. Однако, согласно обнародованной информации, ситуация может в корне измениться. Дженнифер Гриффин, корреспондент по вопросам национальной безопасности, сегодня с нами на прямой связи из Пентагона. Добрый вечер, Дженнифер.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News: Добрый вечер, Брет. Госсекретарь Джон Керри покинул Москву, договорившись о том, что они предпримут попытку провести совместную международную конференцию, нацеленную на окончание гражданской войны в Сирии. И как раз когда он уезжал, внезапно появилась информация о том, что Израиль предупреждал США о том, что русские планируют поставку противоракетных систем С-300. Они вполне могут перехватывать управляемые ракеты и пилотируемые самолеты. И если сирийцы получат эти системы, то обстановка для авиации США и НАТО изменится.

ДЖОН КЕРРИ, госсекретарь США: …предпочитаем, чтобы Россия не оказывала никакой помощи. Мы уже заявляли, что ракеты, в частности Яхонт, А-300*, могут иметь дестабилизирующий эффект в отношении государства Израиль. И мы уже давно четко дали понять, что это одна из проблем, которая беспокоит Соединенные Штаты.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Некоторые СМИ говорят, что во время встречи в Москве Керри отказался от призывов США к сирийскому президенту Башару Асаду уйти. Сегодня в Риме Керри отверг эти обвинения.

ДЖОН КЕРРИ: Никоим образом нельзя сказать, что кто-то здесь считает, что оппозиция когда-либо согласится на то, чтобы Башар Асад стоял во главе правительства.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Тем временем в ООН сегодня арабские государства внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект резолюции, не имеющей обязательной силы, по вопросу политических изменений в Сирии. Под политическими изменениями имеется в виду уход президента Асада от власти. И Пентагон активно продолжает разрабатывать стратегию на случай необходимости военного удара по режиму Асада, и в частности по его запасам химического оружия. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в пятницу отправляется в Москву, а на следующей неделе он будет в США встречаться с президентом Обамой. Брет?

С нами на прямой связи из Пентагона была Дженнифер Гриффин. Спасибо.

* Так сказано в оригинале (прим. RT).

Дата выхода в эфир 09 мая 2013 года.