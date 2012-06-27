Россия претендует на роль и место США в ближневосточной политике

Москва продвигает идею созыва конференции по проблеме израильско-палестинских отношений. По информации CNN USA, за этим может стоять попытка придать больший вес российской политике в регионе и тем самым потеснить США.

А теперь перейдем к Ближнему Востоку. Российский президент Владимир Путин лицом к лицу встретился сегодня с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Путин заявил о поддержке палестинской государственности, похвалил Махмуда Аббаса, по его словам, за «ответственную позицию ПНА» в переговорах с Израилем.

Элиз Лаботт находится сейчас в Иерусалиме и выходит с нами на связь, чтобы поговорить об израильско-палестинских переговорах. Элиз, мы знаем, что переговорный процесс остается в замороженном состоянии уже на протяжении четырех лет. На что Путин надеется?

ЭЛИЗ ЛАБОТТ, корреспондент CNN: Да, Сюзанна, он надеется усилить свою роль. Он считает, что если дипломатическая роль России на этих переговорах вырастет, то, возможно, они достигнут какого-либо результата. Поэтому он продвигает идею созыва конференции, он уже предлагал провести ее в Москве, чтобы запустить переговорный процесс.

Конечно же, президент Аббас говорил, что он обеими руками поддерживает этот вариант. Премьер-министр Нетаньяху на вчерашней встрече с Путиным был не настолько заинтригован этой идеей. Он, скорее, предлагал к обсуждению вопросы Сирии и Ирана. Но они оба признают, что Россия могла бы играть большую роль в этом процессе. Вы знаете, на протяжении многих лет этим посредником были США. Но их успехи невелики. Поэтому Россия надеется проявить себя здесь.



Каков, на ваш взгляд, итог этих переговоров по Сирии и Ирану? Есть ли ощущение, что российская политика в регионе на самом деле станет жестче, что Россия на самом деле будет играть гораздо более важную роль?

ЭЛИЗ ЛАБОТТ: Определенно, именно на это надеется премьер-министр Нетаньяху. Если сейчас посмотреть на Ближний Восток, то Россия имеет влияние на две из самых больших стран, с которыми у Израиля проблемы: Иран и Сирию. Конечно, Россия поддерживает на переговорах иранский режим, а также посылает оружие сирийцам. Поэтому премьер-министр Нетаньяху просит Путина надавить на Башара Асада, чтобы тот покинул свой пост, а политический процесс был урегулирован, а также убедить Иран принять условия Запада: отказаться от высокообогащенного урана и закрыть свои ядерные заводы. Президент Путин сказал, что это необязательно. Конечно же, он говорил об усилении сотрудничества. Роль России увеличивается, но, по сути, он не стал распространяться о том, на какие шаги готов пойти.



Спасибо. Элиз Лаботт рассказала нам о ситуации. Спасибо большое, Элиз.