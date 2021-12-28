Оценки Авериных, бегство Тимановской и конфликт Губерниева с Бузовой: главные спортивные скандалы 2021 года

Дина Аверина осталась без золотой медали на Олимпийских играх из-за спорного решения судей, а легкоатлетка Кристина Тимановская совершила побег из сборной Белоруссии. Зарема Салихова вступила в перепалку в Telegram с уволенным из «Спартака» спортивным директором Дмитрием Поповым, а полиция задержала около 400 болельщиков после матча РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Лыжник Александр Большунов на финише сбил с ног Йони Мяки, а Татьяна Тарасова жёстко высказалась о Яне Рудковской и усомнилась в спортивном потенциале её сына. Главные спортивные скандалы 2021 года — в материале RT.

Инциденты с флагами России и Белоруссии

Олимпийские игры в Токио не могли обойтись совсем без скандалов. К сожалению, один из самых громких произошёл с российскими гимнастками Диной и Ариной Авериными. Ни у кого не возникало сомнений, что они поднимутся на высшую ступень пьедестала, ведь отечественные спортсменки не отдавали никому золото личного многоборья на ОИ с 1996-го. Однако в Японии подопечные Ирины Винер-Усмановой потерпели обидное поражение. Израильтянка Линой Ашрам сенсационно заняла первое место, а Дина осталась второй.

После окончания выступлений она не скрывала слёз и негодования. А ОКР подал официальный протест на результаты турнира. Но пересмотрены оценки не были. Более того, на следующий день россиянки потерпели поражение и в командном многоборье, пропустив вперёд Болгарию.

Несмотря на досадную неудачу, на родине сестёр Авериных встречали как триумфаторов. Как призёры ОИ спортсменки получили машины: Дина — BMW X5 наравне с чемпионами, а Арина, не попавшая в тройку, — BMW X3, как серебряные и бронзовые медалисты.

Также по теме Избиение судьи Широковым, перепалки Плющенко и Тутберидзе, тюремный срок Нортуга: главные спортивные скандалы 2020-го «Спартак» едва не снялся с розыгрыша РПЛ после судейского скандала, а экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков избил судью...

Далеко не все приняли и поняли этот жест. Например, завоевавший золото в командных упражнениях в спортивной гимнастике Артур Далалоян посчитал такое решение несправедливым «по отношению к тем, кто… в призёры не попал, но остался незамеченным». Атлета раскритиковало спортивное сообщество, хотя нашлись и те, кто его поддержал. Жёстче всех высказалась Винер-Усманова, назвавшая Далалояна идиотом.

Куда сложнее пришлось украинской легкоатлетке Ярославе Магучих. На родине она подверглась травле всего лишь за совместное фото с Марией Ласицкене. В Токио они соперничали в секторе для прыжков в высоту и вместе поднялись на подиум: россиянке досталось золото, а её 19-летней конкурентке — серебро. В итоге спортсменку даже вызвали на беседу в Министерство обороны Украины. Магучих пришлось оправдываться и объяснять, что она всего лишь отдала дань уважения оппонентке, согласно олимпийским традициям.

Поэтому нисколько не удивил отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном на пьедестале во время проведения Паралимпиады. Спринтер демонстративно отошёл в сторону от коллег. В МПК и ПКР поведение спортсмена объяснили намерением соблюсти строгие коронавирусные ограничения, но сам он написал в Facebook о желании «проявить уважение к своей стране».

Однако самым громким скандалом во время Олимпийских игр стало бегство легкоатлетки Кристины Тимановской из расположения сборной Белоруссии. Причиной конфликта между девушкой и руководством делегации послужило её нежелание участвовать в эстафете на непрофильных 400 м. После этого спринтера сняли с дистанции 200 м и решили отправить домой.

Уже в аэропорту спортсменка записала видеообращение, попросив помощи у Международного олимпийского комитета. По словам бегуньи, её собирались отправить домой насильно. Она опасалась, что там её могут даже лишить свободы. В результате МОК взял дело под свой контроль, и Тимановская осталась в Японии. Позже Кристина получила вид на жительство в Польше.

К сожалению, это не единственный скандал, в который в 2021-м оказались втянуты белорусские спортсмены. Ещё до начала ОИ неприятный инцидент произошёл на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Прямо во время турнира мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в центре города, где были представлены флаги всех стран-участниц, заменили официальное полотно соседей на оппозиционное бело-красно-белое. Это произошло на следующий день после экстренной посадки в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс.

А во время матча за звание чемпионки мира по шашкам пострадал уже флаг России. В разгар четвёртой партии между Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской бывший руководитель Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал со стола маленький российский флажок, а также оторвал наклейку с отечественным триколором. Позже свои действия он объяснил распоряжением главы WADA Витольда Баньки, который пригрозил организаторам санкциями. В ответ вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток назвал произошедшее «прямым нарушением регламента». Но на саму Тансыккужину это никак не повлияло. Она потерпела поражение в указанной партии, но защитила титул и в седьмой раз стала лучшей на планете.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Пропажа теннисистки в Китае

Зимние Олимпийские игры в Пекине ещё не начались, но уже обрели ореол скандальности. Таинственно исчезла местная теннисистка Пэн Шуай. Девушка, занимающая место в четвёртой сотне рейтинга WTA, пропала после того, как в социальных сетях обвинила бывшего высокопоставленного чиновника Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Позже пост оказался удалён, а сама она перестала выходить на связь.

Спустя почти три недели Шуай нашлась и пообщалась с президентом МОК Томасом Бахом. В ходе разговора теннисистка поблагодарила за неравнодушное отношение, но попросила уважать частную жизнь и заверила, что находится в безопасности в своём доме в Пекине.

Крым на форме сборной Украины

Хватало в уходящем году скандалов и в футболе. Так, за несколько дней до начала Евро-2020 в России больше обсуждали не сам турнир, а форму сборной Украины. Соседи разместили на футболках очертания страны, в границы которой попали полуостров Крым, а также территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. На этом они не остановились и объявили фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными лозунгами команды на первенстве континента. Правда, последнюю с экипировки пришлось убрать, поскольку в УЕФА расценили её как имеющую политический подтекст и несущую в себе милитаристское значение.

А в РПЛ главным поставщиком скандалов по традиции стал «Спартак». 2021-й оказался неспокойным для клуба. Чего стоят хотя бы две замены тренера за год. Но больше всего болельщикам запомнилась перепалка Заремы Салиховой и Дмитрия Попова в Telegram. Супруга Леонида Федуна, официально не занимающая в клубе никаких постов и вышедшая из совета директоров, на протяжении двух месяцев публиковала в Telegram-канале различный компромат. После отставки с поста спортивного директора ей решил ответить Попов. Он обвинил Салихову во вмешательстве во внутренние дела красно-белых и выборе нового наставника с учётом знаков зодиака. Обмен жёсткими постами закончился удалением собственного канала Салиховой.

Завершился же год неприятным инцидентом на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Во время встречи фанаты армейцев зажгли пиротехнику. В ответ полиция заблокировала соответствующий сектор и задержала всех находившихся там (400 человек). Помочь правоохранительным органам арестовать непосредственно нарушивших закон граждан могли камеры видеонаблюдения, однако они не работали. В итоге суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности на 100 тыс. рублей. А Госдума в середине декабря приняла закон о введении FAN ID для болельщиков.

На европейской арене 2021-й запомнился неудачной попыткой совершить «революцию» от создателей Суперлиги. В апреле организаторы масштабного соревнования сообщили о запуске проекта с участием 12 топ-клубов из Англии, Испании и Италии. Однако просуществовал он всего пару суток. Сначала под давлением болельщиков и УЕФА объявили о самоотводе английские гранды. Затем их примеру последовали «Атлетико», «Милан» и «Интер». До последнего держались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Президенту мадридцев и Суперлиги Флорентино Пересу пришлось объявить, что турнир «находится в режиме ожидания».

Заявления на Большунова в Финляндии

В лыжных гонках обращало на себя внимание соперничество Александра Большунова с иностранными конкурентами. Своего апогея оно достигло в январе на этапе Кубка мира в Лахти. На финише эстафеты Йони Мяки подрезал его, намеренно наехав на лыжу. Россиянин не сдержался и замахнулся на оппонента палкой, а затем сбил с ног хоккейным силовым приёмом. Судьи в этой ситуации посчитали неправым Большунова и дисквалифицировали его. Таким образом вся четвёрка осталась без бронзовых наград.

На этом история не закончилось. Спустя пару дней стало известно о подаче на Большунова заявлений в финскую полицию по подозрению в нападении. К чести чемпиона мира, он принёс извинения визави, и подобных конфликтов больше не происходило. А судебное разбирательство так и не состоялось.

AFP

© Jussi Nukari / Lehtikuva

Перепалка Губерниева и Бузовой

В биатлоне в 2021-м не произошло ни одного заметного скандала. Однако голос этого вида спорта — Дмитрий Губерниев — отметился перепалкой с Ольгой Бузовой. Певицу пригласили в студию телеканала «Матч ТВ» во время Евро-2020 после поражения России от Бельгии. Она поддержала отечественную команду и призвала не критиковать её.

Зато журналист буквально взорвал эфир, подключившись из Санкт-Петербурга. Для начала он поинтересовался, какая футбольная школа девушке ближе, российская или советская, перечислив при этом имена прославленных режиссёров и актёров, а затем спросил Бузову, перестала ли она пить коньяк по утрам, процитировав произведение Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». После этого Ольга не сдержала эмоций и расплакалась. Позже она обвинила ведущего в непрофессионализме и трусости. Закончился конфликт извинениями со стороны Губерниева, однако произошедшее на протяжении нескольких дней обсуждала вся страна.

Обвинение Панарина в избиении

В эпицентре серьёзного скандала оказался и один из ведущих российских хоккеистов Артемий Панарин. В феврале бывший тренер нападающего Андрей Назаров обвинил его в избиении девушки. Якобы нетрезвый молодой человек в декабре 2011-го, ещё выступая за «Витязь», после выездного матча КХЛ с рижским «Динамо» напал в баре на 18-летнюю гражданку Латвии и нанёс ей несколько ударов. Избежать ареста и реального тюремного срока спортсмену помогли «авторитетные жители Риги».

Панарин отверг все обвинения, хотя и вынужден был пропустить несколько встреч НХЛ. Поддержал форварда и его клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», назвавший историю специалиста сфабрикованной. К счастью, никакого продолжения она не получила, и Артемий смог спокойно выходить на лёд.

Поражение Яна в США

Главным поставщиком новостей в российских ММА, несмотря на отказ от алкоголя, остался Александр Емельяненко. В декабре он вступил в жёсткую заочную перепалку с бойцом Eagle FC Артуром Гусейновым. 40-летний спортсмен рассказал, как во время выступления за одну команду партнёр часто просил у него двойной гонорар, ссылаясь на семейные проблемы. Также Емельяненко назвал коллегу «дагестанской свиньёй» и пообещал дождаться его в Москве. Гусейнов в ответ высмеял Александра за поражение от Марсио Сантоса и выразил готовность провести с ним поединок, если получит не менее 5 млн рублей. Не исключено, что в следующем году стороны действительно завершат свой конфликт в клетке.

2021-й в ведущем промоушене планеты UFC запомнился обиднейшим поражением Петра Яна от Алджэмейна Стерлинга. Россиянин владел явным преимуществом, однако в четвёртом раунде нанёс находящемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Уроженец Екатеринбурга оказался дисквалифицирован и лишён чемпионского пояса в легчайшем весе. Но многие заподозрили представителя США в симуляции, поскольку встать на ноги и продолжить схватку он даже не пытался.

Бойцы тут же заявили о желании провести реванш, однако он так и не состоялся. Оппоненты должны были сойтись в октябре на турнире UFC 267, но американец отказался от поединка, сославшись на травму шеи. При этом в соцсетях он неоднократно обещал избить Яна. Тот в ответ обвинял его в трусости.

Спорное решение судей в Японии

Ещё один крупный судейский скандал с участием российского атлета разгорелся во время чемпионата мира по спортивной гимнастике в Китакюсю. Ангелина Мельникова по ходу вольных упражнений опережала хозяйку турнира и главную соперницу Маи Мураками менее чем на 0,1 балла и должна была брать золото. Однако та подала протест и, получив дополнительные баллы, вырвала победу. Продемонстрировавшая идеальное выступление олимпийская чемпионка ответила тем же, но арбитры даже не приняли её жалобу и оставили оценку неизменной.

Reuters

© Kim Kyung-Hoon

Тарасова против Плющенко и Рудковской

По традиции неспокойно было и в отечественном фигурном катании, хотя 2021 год получился не таким богатым на конфликты, как предыдущий. Тем не менее без них не обошлось. Чего стоит хотя бы спор Татьяны Тарасовой и Яны Рудковской. Прославленный специалист подчеркнула, что сравнивать Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе некорректно. По её мнению, именно супруга многое испортила в начинающейся тренерской карьере мужа. Тарасова также призналась, что «не очень видит» потенциал в их сыне Саше.

В ответ известный продюсер призвала специалиста не обсуждать происходящее в её семье и «не трогать ребёнка».

«Я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей, кто бы ни был моим оппонентом. Вне зависимости от его заслуг, статуса и прочих регалий. Даже таким людям нужно думать, что и про кого они говорят, тем более если это касается детских чувств и переживаний», — написала Рудковская в Instagram.

В пару неприятных историй попала и олимпийская чемпионка Алина Загитова. В октябре она вступила в перепалку с журналистом Рустамом Имамовым. Бывшая фигуристка была недовольна тем, что её пытались фотографировать во время матча КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а после финальной сирены якобы потребовала удалить все кадры, угрожая связями.

Чуть ранее девушку задел директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. Выбор Евгении Медведевой, а не Загитовой в качестве ведущей концерта, посвящённого 50-летию школы, он объяснил тем, что у первой «дикция лучше», поскольку она является москвичкой. Поклонники Алины жёстко раскритиковали мужчину, а сама девушка выложила в Instagram видео своего урока по риторике, сопроводив его подписью: «Работаю над «московской» речью».

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Предательство» Дубова в финале чемпионата мира

Не обошёлся без скандала и матч за мировую шахматную корону. Ян Непомнящий не сумел составить конкуренцию действующему чемпиону Магнусу Карлсену — 3,5:7,5. Однако на родине активное обсуждение вызвал даже не сам результат встречи, а помощь отечественного гроссмейстера Даниила Дубова норвежцу. 25-летний спортсмен входил в команду скандинава в Дубае.

Узнав об этом, на родине многие раскритиковали Дубова. В частности, другой бывший претендент на звание сильнейшего шахматиста планеты, Сергей Карякин, подчеркнул, что никогда бы не согласился на такую роль. А по мнению гроссмейстера Сергея Шипова, своим поступком Даниил «бросил семена раздора в сборную». Сам Дубов не увидел в нём ничего страшного и призвал не смотреть на его сотрудничество с Карлсеном в контексте «свои — чужие».