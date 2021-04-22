Перес: Суперлига не умерла, а находится в режиме ожидания

Президент мадридского «Реала» и европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал распад нового турнира.

«Суперлига не умерла, а находится в режиме ожидания. Все 12 клубов подписывали одинаковые контракты, и ни один из них ещё не заплатил штраф за выход из турнира. Официально ещё никто не выходил. Мы будем работать над проектом», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По мнению президента «Реала», один из шести английских клубов не был действительно убеждён в проекте Суперлиги и именно это стало заразительным для всех остальных.

«Мне очень и очень грустно. Может быть, мы неправильно объяснили проект Суперлиги...» — сказал он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.