«Акт государственного вандализма»: на ЧМ-2021 в Латвии заменили флаг Белоруссии на оппозиционный

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился в центре города вместе с флагами всех стран — участниц ЧМ-2021 по хоккею, бело-красно-белым. В Минске назвали произошедшее «актом государственного вандализма», позднее обе стороны выслали всех сотрудников посольств в Риге и Минске. При этом президент ФХБ Дмитрий Басков подчеркнул, что сборная страны не намерена сниматься с турнира из-за этого инцидента.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии, который находился на площади в центре города вместе с флагами других стран — участниц ЧМ по хоккею, бело-красно-белым.

Это произошло на следующий день после экстренной посадки в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. После приземления был задержан один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Позднее глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский рассказал, что рейс совершил вынужденную посадку из-за сообщения с угрозами взорвать самолёт над Вильнюсом.

Вскоре после замены флага Ринкевич в своём аккаунте в Twitter объяснил произошедшее на латышском и белорусском языках. По его словам, этот флаг «свободной Белоруссии» ему «доверили политические беженцы из страны».

«Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге — поэтому мы его и сняли», — написал политик.

В свою очередь, глава МИД республики Владимир Макей назвал произошедшее «актом государственного вандализма».

«Сегодня посол Латвии был приглашён в МИД в связи с инцидентом, который произошёл в Риге. Он связан с оскорблением государственного флага Белоруссии. Очень прискорбно, что в нём наряду с мэром города Риги принял участие министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое должно работать не на разделение, а на сближение народов», — цитирует Макея Sputnik Беларусь.

Позже стало известно, что всех сотрудников посольства Латвии в Белоруссии обязали покинуть страну в течение 24 часов. Аналогичные меры приняла Рига.

Официальный комментарий по поводу произошедшего выпустила и Федерация хоккея Белоруссии. Глава ФХБ Дмитрий Басков назвал замену флага страны «актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления». По его словам, сборную страны в Риге «всячески пытаются затащить на политическую трибуну».

«В настоящее время мы уже направили официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея господина Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. Замена государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран — участниц турнира и официальных символов чемпионата является не чем иным, как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге, и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата», — приводит слова Баскова пресс-служба ФХБ.

Позже функционер подчеркнул, что сборная Белоруссии не намерена сниматься с чемпионата, а, напротив, попытается доказать свою состоятельность на хоккейной площадке. Он также рассказал о пикетах, которые неизвестные устраивали возле гостиницы, где живёт команда.

«Это, естественно, не добавляет спокойствия игрокам перед матчем. Мы уже обратились в IIHF, поскольку нас беспокоит безопасность хоккеистов», — цитирует Баскова Sport24.

В свою очередь, его коллега, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, считает решение заменить официальный флаг Белоруссии оппозиционным стягом ненормальным.

«Мэр может заявлять что угодно. Не считаю это действие нормальным. Никто не имеет права этого делать. Такого флага Белоруссии просто не существует. Пусть оппозиционеры выходят на лёд и играют в оппозиционный хоккей в Латвии», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Также депутат выразил негодование по поводу того, что белорусским хоккеистам фактически предлагают выступать под посторонним флагом, который не имеет никакого отношения к стране.

«Мнение мэра какого-либо европейского города — всего лишь его мнение, таковым оно и останется», — добавил Валуев.

Наконец, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал такой поступок «абсолютным скотством».

«Стыдно просто. Отдали им чемпионат мира, а они политический скандал устраивают. Посмотрите, какие игры там проводятся! У нас ветераны в хоккей лучше играют. Что это за хоккей такой — ни силовой борьбы, ни эмоций», — приводит слова Тихонова Sport24.

Кроме того, латвийская сторона заменила флаг России, который стоял на площади, флагом ОКР. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, действия латвийской стороны являются «чистейшей наглостью или провокацией».

«Момент очень важный. Нужно разбираться. Потому что есть же решение CAS о символике во время крупных спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов мира и Олимпийских игр, запрещающее размещение флага, использование гимна и другой атрибутики Российской Федерации. Но что касается флагов на территории города, я такого не слышал», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».