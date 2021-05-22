Поражение Канады от Латвии, жест хоккеиста Белоруссии и замена гимна на концерт Чайковского: как стартовал ЧМ по хоккею

Латвия нанесла сенсационное поражение Канаде в первом матче домашнего чемпионата мира по хоккею. Белоруссия проиграла Словакии, а её лидер Егор Шангарович остался без наказания за неприличный жест. Германия разгромила Италию, забросив девять шайб. Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал замену гимна России на Первый концерт Чайковского.

Первая в истории победа Латвии над Канадой

Первый же день чемпионата мира по хоккею преподнёс оглушительную сенсацию. Сборная Латвии на родном льду обыграла Канаду, ставшую серебряным призёром турнира в 2019 году. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу единоличных хозяев соревнований.

Канадская команда приехала в Ригу в составе, далёком от оптимального. Главному тренеру Жерару Галлану не удалось полностью собрать заявку из игроков НХЛ, а из тех, согласился надеть свитер с кленовым листом, не всех можно назвать звёздами лиги. В команде нашлось место и хоккеистам из АХЛ, и форварду «Витязя» Джастину Данфорту, и даже студенту Университета Мичигана Оуэну Пауэру, причём выступающему на позиции защитника.

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Несмотря на такой откровенно слабый по сравнению с прошлыми годами состав, канадцы всё ещё оставались фаворитами группы B, для которых матч с Латвией должен был стать разминкой перед встречей с более сильными соперниками. Первый период действительно продемонстрировал, что североамериканцы были наголову выше — за 20 минут они перебросали хозяев льда со счётом 13:4.

Однако все их броски отражал вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матисс Кивлениекс. Канадцы так и не реализовали ни один свой момент, а когда под конец периода латвийцы оказались в большинстве, Микс Индрашис успел за секунду до сирены послать шайбу между щитками Дарси Кемпера. То, что прибалты вышли вперёд прямо перед перерывом, уже само по себе стало событием.

Следующая 20-минутка тоже не стала счастливой канадцев. Пока они безуспешно пытались пробить Кивлениекса, Рональд Кениньш набросил шайбу от синей линии, а Оскарс Батня, выступающий в чемпионате Франции, её добил. В третьем периоде канадцы дважды имели численный перевес на льду, но и это не помогало им переломить ход матча. Когда же они сняли Кемпера, то едва не получили третью шайбу в пустые ворота — два раза подряд броски хозяев льда приходились в штангу. Сборная Латвии всё-таки добилась победы со счётом 2:0 и впервые в своей истории обыграла Канаду — прежде ни одна из их 15 попыток не увенчалась успехом.

Невнятная игра Белоруссии со Словакией

В группе A помимо встречи России и Чехии состоялся матч с участием сборных Белоруссии и Словакии. Для команды, оказавшейся вместо хозяйки турнира его гостем, игра закончилась поражением со счётом 2:5.

Белорусская команда оказалась в тяжёлом положении уже по итогам первых 11 минут. После того, как Кристиан Поспишил открыл счёт с подачи 17-летнего Шимона Немеца, Михаил Стефанович получил два двухминутных удаления. Словаки не упустили свой шанс и реализовали оба большинства, а форвард финского «Лукко» оформил дубль.

У подопечных Михаила Захарова так и не получалось перехватить инициативу, в том числе из-за постоянных удалений — игроки не только садились на скамейку штрафнов, но и отправлялись в раздевалку до конца матча, как это сделал Никита Комаров за силовой приём на Немеце. Зато с появлением в воротах Дэнни Тейлора словаки хотя бы перестали забрасывать. Но на 46-й минуте сдался и бывший канадский вратарь, когда его обыграл Марек Гривик.

Белорусам удалось забросить свою первую только после того, как соперники схватили два удаления за шесть секунд. Стефанович кое-как реабилитировался за свою неважную игру в первом периоде, а следом за ним отличился главный талант белорусской команды Егор Шангарович.

У подопечных Захарова оставалось ещё больше пяти минут, чтобы спасти игру, но игрок «Нью-Джерси Дэвилз» не сумел реализовать буллит и от обиды показал соперникам средний палец. Цегларик же броском по пустым воротам оформил ещё один дубль в этом матче. Сборная Словакии выиграла встречу и вместе с российской командой возглавила группу A.

Поражение обескровленной Италии

Для сборной Италии чемпионат мира едва не завершился, ещё даже не начавшись. Всего за неделю до первого матча с Германией сразу 15 членов команды сдали положительные тесты на коронавирус. В их числе оказались и главный тренер Грег Айрленд, и несколько ключевых игроков. Тем не менее, 23 хоккеиста всё-таки отправились в Ригу, и сниматься с турнира не пришлось.

После всех этих потерь в успех итальянцев верить можно было с трудом, тем более что два года назад эта сборная уже показывала самые стыдные результаты среди всех участников мирового первенства. За весь турнир у неё было всего лишь четыре гола с игры, а в пяти матчах из семи её игроки потерпели поражения с разницей не менее шести шайб.

Но Италии удалось вполне достойно начать встречу с Германией, если учитывать её совсем незавидное положение. Подопечные Джорджо де Беттина, заменившего Айрленда, почти 16 минут держали ворота в неприкосновенности, а когда пропустили, смогли довольно быстро выйти вперёд. Правда, их лидерство продлилось всего 37 секунд, пока не отличился капитан немцев Мориц Мюллер — это был его первый гол на чемпионатах мира с 2009 года.

Во второй трети матча уже доминировали только хоккеисты из Германии. Они забросили пять безответных шайб, а у итальянцев за то же самое время было лишь два броска в створ чужих ворот, причём оба остались нереализованными. В третьем периоде немцы вновь изрядно удивили — они заработали два удаления, и Маттиас Плахта даже в такой ситуации забросил уже восьмую шайбу для своей команды.

Этот обидный гол воодушевил итальянцев, и они всё-таки дважды реализовали большинство — уже в первом матче они отличились столько же, сколько за весь предыдущий турнир. Немцы тоже не бросили ещё игру, и Леонхард Пфёдерль установил окончательный счёт — 9:4 в пользу Германии. Вместе с Марцелем Нёбельсом и Лукасом Райхелем он набрал за матч три очка очка.

Чайковский вместо гимна и защита Самонова

Российская сборная начала чемпионат мира с непростой победой над Чехией. Каждый раз, как подопечные Валерия Брагина забрасывали шайбу в ворота Шимона Грубеца, соперники отвечали не позже, чем спустя восемь минут. Только после того, как Михаил Григоренко в четвёртый раз вывел россиян вперёд за 19 секунд до конца третьего периода, чешская команда не смогла оказать сопротивление.

Формально этот матч был первым в истории для сборной Олимпийского комитета России — под таким названием выступают действующие бронзовые призёры чемпионата мира. Перед игрой организаторы вместо национального гимна включили Первый концерт Чайковского, что вызвало недоумение у игроков, и это заметил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Была отличная игра, очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями бы был совсем другой матч и турнир в целом. Мне понравилась игра — понятно, что это начало чемпионата, пока всем командам тяжело. Важно, что мы начали чемпионат. Я видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж — как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично», — сказал Фазель ТАСС.

После игры у болельщиков могли возникнуть вопросы к игре вратаря Александра Самонова. С учётом матчей Евротура сборная России в пятый раз подряд пропустила три шайбы, что совсем не добавляет оптимизма перед более важными играми чемпионата мира. Но на защиту вратаря встал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Он напомнил, что при Самонова сборная ещё не проигрывала.

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«Мы — команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари — это часть команды. Самонов провёл свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей. Счёт на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идём вперед шаг за шагом», — отметил Ротенберг.

В чешской же команде объектами критики со стороны главного тренера Филипа Пешана стали все игроки, которые ушли меняться на последней минуте матча. Он отметил, что эта ошибка подопечных и привела к поражению.

«Почему все побежали меняться перед голом Григоренко на последних секундах? Во-первых, мы должны держать шайбу, во-вторых, никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, это было плохое решение. Вот мы и поплатились», — цитирует специалиста «Чемпионат».