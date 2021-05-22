Поражение Канады от Латвии, жест хоккеиста Белоруссии и замена гимна на концерт Чайковского: как стартовал ЧМ по хоккею

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Владимир Зайвый
Латвия нанесла сенсационное поражение Канаде в первом матче домашнего чемпионата мира по хоккею. Белоруссия проиграла Словакии, а её лидер Егор Шангарович остался без наказания за неприличный жест. Германия разгромила Италию, забросив девять шайб. Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал замену гимна России на Первый концерт Чайковского.
Как стартовал чемпионат мира по хоккею в Риге
  • Сборная Латвии радуется победе
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Первая в истории победа Латвии над Канадой

Первый же день чемпионата мира по хоккею преподнёс оглушительную сенсацию. Сборная Латвии на родном льду обыграла Канаду, ставшую серебряным призёром турнира в 2019 году. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу единоличных хозяев соревнований.  

Канадская команда приехала в Ригу в составе, далёком от оптимального. Главному тренеру Жерару Галлану не удалось полностью собрать заявку из игроков НХЛ, а из тех, согласился надеть свитер с кленовым листом, не всех можно назвать звёздами лиги. В команде нашлось место и хоккеистам из АХЛ, и форварду «Витязя» Джастину Данфорту, и даже студенту Университета Мичигана Оуэну Пауэру, причём выступающему на позиции защитника.

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Несмотря на такой откровенно слабый по сравнению с прошлыми годами состав, канадцы всё ещё оставались фаворитами группы B, для которых матч с Латвией должен был стать разминкой перед встречей с более сильными соперниками. Первый период действительно продемонстрировал, что североамериканцы были наголову выше — за 20 минут они перебросали хозяев льда со счётом 13:4.

Однако все их броски отражал вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матисс Кивлениекс. Канадцы так и не реализовали ни один свой момент, а когда под конец периода латвийцы оказались в большинстве, Микс Индрашис успел за секунду до сирены послать шайбу между щитками Дарси Кемпера. То, что прибалты вышли вперёд прямо перед перерывом, уже само по себе стало событием.

Следующая 20-минутка тоже не стала счастливой канадцев. Пока они безуспешно пытались пробить Кивлениекса, Рональд Кениньш набросил шайбу от синей линии, а Оскарс Батня, выступающий в чемпионате Франции, её добил. В третьем периоде канадцы дважды имели численный перевес на льду, но и это не помогало им переломить ход матча. Когда же они сняли Кемпера, то едва не получили третью шайбу в пустые ворота — два раза подряд броски хозяев льда приходились в штангу. Сборная Латвии всё-таки добилась победы со счётом 2:0 и впервые в своей истории обыграла Канаду — прежде ни одна из их 15 попыток не увенчалась успехом.

Невнятная игра Белоруссии со Словакией

В группе A помимо встречи России и Чехии состоялся матч с участием сборных Белоруссии и Словакии. Для команды, оказавшейся вместо хозяйки турнира его гостем, игра закончилась поражением со счётом 2:5.

Белорусская команда оказалась в тяжёлом положении уже по итогам первых 11 минут. После того, как Кристиан Поспишил открыл счёт с подачи 17-летнего Шимона Немеца, Михаил Стефанович получил два двухминутных удаления. Словаки не упустили свой шанс и реализовали оба большинства, а форвард финского «Лукко» оформил дубль.

У подопечных Михаила Захарова так и не получалось перехватить инициативу, в том числе из-за постоянных удалений — игроки не только садились на скамейку штрафнов, но и отправлялись в раздевалку до конца матча, как это сделал Никита Комаров за силовой приём на Немеце. Зато с появлением в воротах Дэнни Тейлора словаки хотя бы перестали забрасывать. Но на 46-й минуте сдался и бывший канадский вратарь, когда его обыграл Марек Гривик.

Белорусам удалось забросить свою первую только после того, как соперники схватили два удаления за шесть секунд. Стефанович кое-как реабилитировался за свою неважную игру в первом периоде, а следом за ним отличился главный талант белорусской команды Егор Шангарович.

У подопечных Захарова оставалось ещё больше пяти минут, чтобы спасти игру, но игрок «Нью-Джерси Дэвилз» не сумел реализовать буллит и от обиды показал соперникам средний палец. Цегларик же броском по пустым воротам оформил ещё один дубль в этом матче. Сборная Словакии выиграла встречу и вместе с российской командой возглавила группу A.

Поражение обескровленной Италии

Для сборной Италии чемпионат мира едва не завершился, ещё даже не начавшись. Всего за неделю до первого матча с Германией сразу 15 членов команды сдали положительные тесты на коронавирус. В их числе оказались и главный тренер Грег Айрленд, и несколько ключевых игроков. Тем не менее, 23 хоккеиста всё-таки отправились в Ригу, и сниматься с турнира не пришлось.

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После всех этих потерь в успех итальянцев верить можно было с трудом, тем более что два года назад эта сборная уже показывала самые стыдные результаты среди всех участников мирового первенства. За весь турнир у неё было всего лишь четыре гола с игры, а в пяти матчах из семи её игроки потерпели поражения с разницей не менее шести шайб.

Но Италии удалось вполне достойно начать встречу с Германией, если учитывать её совсем незавидное положение. Подопечные Джорджо де Беттина, заменившего Айрленда, почти 16 минут держали ворота в неприкосновенности, а когда пропустили, смогли довольно быстро выйти вперёд. Правда, их лидерство продлилось всего 37 секунд, пока не отличился капитан немцев Мориц Мюллер — это был его первый гол на чемпионатах мира с 2009 года.

Во второй трети матча уже доминировали только хоккеисты из Германии. Они забросили пять безответных шайб, а у итальянцев за то же самое время было лишь два броска в створ чужих ворот, причём оба остались нереализованными. В третьем периоде немцы вновь изрядно удивили — они заработали два удаления, и Маттиас Плахта даже в такой ситуации забросил уже восьмую шайбу для своей команды.

Этот обидный гол воодушевил итальянцев, и они всё-таки дважды реализовали большинство — уже в первом матче они отличились столько же, сколько за весь предыдущий турнир. Немцы тоже не бросили ещё игру, и Леонхард Пфёдерль установил окончательный счёт — 9:4 в пользу Германии. Вместе с Марцелем Нёбельсом и Лукасом Райхелем он набрал за матч три очка очка.

Чайковский вместо гимна и защита Самонова

Российская сборная начала чемпионат мира с непростой победой над Чехией. Каждый раз, как подопечные Валерия Брагина забрасывали шайбу в ворота Шимона Грубеца, соперники отвечали не позже, чем спустя восемь минут. Только после того, как Михаил Григоренко в четвёртый раз вывел россиян вперёд за 19 секунд до конца третьего периода, чешская команда не смогла оказать сопротивление.

Формально этот матч был первым в истории для сборной Олимпийского комитета России — под таким названием выступают действующие бронзовые призёры чемпионата мира. Перед игрой организаторы вместо национального гимна включили Первый концерт Чайковского, что вызвало недоумение у игроков, и это заметил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Была отличная игра, очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями бы был совсем другой матч и турнир в целом. Мне понравилась игра — понятно, что это начало чемпионата, пока всем командам тяжело. Важно, что мы начали чемпионат. Я видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж — как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично», — сказал Фазель ТАСС.

После игры у болельщиков могли возникнуть вопросы к игре вратаря Александра Самонова. С учётом матчей Евротура сборная России в пятый раз подряд пропустила три шайбы, что совсем не добавляет оптимизма перед более важными играми чемпионата мира. Но на защиту вратаря встал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Он напомнил, что при Самонова сборная ещё не проигрывала.

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«Мы — команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари — это часть команды. Самонов провёл свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей. Счёт на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идём вперед шаг за шагом», — отметил Ротенберг.

В чешской же команде объектами критики со стороны главного тренера Филипа Пешана стали все игроки, которые ушли меняться на последней минуте матча. Он отметил, что эта ошибка подопечных и привела к поражению.

«Почему все побежали меняться перед голом Григоренко на последних секундах? Во-первых, мы должны держать шайбу, во-вторых, никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, это было плохое решение. Вот мы и поплатились», — цитирует специалиста «Чемпионат».

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