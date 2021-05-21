Крикунов: сборной России не помешал бы вратарь из НХЛ, но давайте не будем винить Самонова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу национальной команды над сборной Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

«Тяжёлая игра, но самое главное, что удалось победить. У Чехии хорошая команда, здорово играют на контратаках — так они нас и обыграли на Евротуре. Сегодня наши ребята старались, внимательно играли в обороне, но всё равно пару раз упустили чехов. Хорошо, что сами поймали соперника и забили столь нужные голы. По игре мы были чуть сильнее, поэтому и победили», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

Он также высказался об игре голкипера команды Александра Самонова.

«Конечно, нам бы не помешал вратарь из НХЛ. Но давайте не будем винить Самонова, уверенность придёт. Следующая игра с Великобританией — проблем быть не должно. Наберёт. Это чемпионат мира: всё быстрее, да и соперники сильнее. Пускай наберёт по ходу чемпионата», — добавил Крикунов.

Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3.

Ранее Вячеслав Быков заявил, что победа над чехами добавит сборной России уверенности на ЧМ.