Быков считает, что победа над чехами добавит сборной России уверенности на ЧМ

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над сборной Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Быков считает, что победа над чехами добавит сборной России уверенности на ЧМ
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«Любая победа приятна, а добытая на последних минутах — тем более. Всегда лучше начинать с победы, это придаёт уверенность команде, хороший настрой. Да, мы проиграли этим же чехам 0:4, но матч на матч не приходится. Одно дело — когда играется Евротур, а другое — чемпионат мира. Здесь совершенно другая атмосфера и настрой», — приводит слова Быкова Sport24.

Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3.

Ранее Михаил Григоренко поделился эмоциями от победной шайбы в ворота Чехии в матче ЧМ-2021.

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