Быков считает, что победа над чехами добавит сборной России уверенности на ЧМ
- © iihf.com
«Любая победа приятна, а добытая на последних минутах — тем более. Всегда лучше начинать с победы, это придаёт уверенность команде, хороший настрой. Да, мы проиграли этим же чехам 0:4, но матч на матч не приходится. Одно дело — когда играется Евротур, а другое — чемпионат мира. Здесь совершенно другая атмосфера и настрой», — приводит слова Быкова Sport24.
Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3.
Ранее Михаил Григоренко поделился эмоциями от победной шайбы в ворота Чехии в матче ЧМ-2021.