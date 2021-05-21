Григоренко поделился эмоциями от победной шайбы в ворота Чехии в матче ЧМ-2021

Форвард сборной России Михаил Григоренко прокомментировал победу над командой Чехии (4:3) в стартовом матче группового этапа чемпионата мира ― 2021.

«Мой гол за 19 секунд до конца? Удачно получилось, Гавриков бросил шайбу мне вперёд, а чехи побежали меняться. Сначала я не понял, что это гол. Думал, что шайба на трибуны улетела. А потом ребята стали обнимать и поздравлять. Здорово, что мы победили. Атмосфера была хорошей, я почувствовал, что это чемпионат мира. Мы и так были в себе уверены. У нашей страны всегда одна задача — побеждать. Готовимся дальше, здорово, что выиграли у чехов, но будем готовиться к другим матчам», — заявил Григоренко после игры.

Форвард сборной России забросил победную шайбу в матче за 19 секунд до окончания основного времени встречи.

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