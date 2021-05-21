Барабанов высказался о замене гимна России на ЧМ по хоккею

Нападающий сборной России Александр Барабанов высказал мнение об использовании фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены национального гимна на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«На самом деле, конечно, непривычно. До этого я где-то слышал эту симфонию, но каких-то таких чувств она не вызывает», — приводит слова Барабанова «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Барабанов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче группового этапа ЧМ в Риге.