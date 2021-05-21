Барабанов — о матче с Чехией на ЧМ: ошибки свойственны, будем исправлять
- Reuters
«Это первая игра. Ошибки свойственны, будем исправлять. Много голов — это здорово, хорошо, что реализовали большинство. Много работали над этим компонентом, который решает исход игры», — приводит слова Барабанова «Матч ТВ».
Он отметил, что хорошо чувствует себя в команде, но подчеркнул, что ещё не готов на все 100%.
«Площадка здесь другая, перелёт сказывается. Надеюсь, от матча к матчу буду прибавлять и приносить максимальную пользу команде», — добавил хоккеист.
Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3. Барабанов записал в свой актив одну шайбу.
Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк назвал хорошим старт сборной России на ЧМ по хоккею.