Барабанов — о матче с Чехией на ЧМ: ошибки свойственны, будем исправлять

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Нападающий сборной России Александр Барабанов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче группового этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Барабанов — о матче с Чехией на ЧМ: ошибки свойственны, будем исправлять
  • Reuters

«Это первая игра. Ошибки свойственны, будем исправлять. Много голов — это здорово, хорошо, что реализовали большинство. Много работали над этим компонентом, который решает исход игры», — приводит слова Барабанова «Матч ТВ».

Он отметил, что хорошо чувствует себя в команде, но подчеркнул, что ещё не готов на все 100%.

«Площадка здесь другая, перелёт сказывается. Надеюсь, от матча к матчу буду прибавлять и приносить максимальную пользу команде», — добавил хоккеист.

Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3. Барабанов записал в свой актив одну шайбу.

Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк назвал хорошим старт сборной России на ЧМ по хоккею.

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