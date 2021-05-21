Третьяк назвал хорошим старт сборной России на ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной сборной над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

«Достойный матч. Ребята молодцы — вырвали победу. На протяжении всего матча наша команда играла лучше, просто из-за нелепого удаления могли и проиграть — так бывает в хоккее. Выигрывали несколько раз по ходу встречи. Чехи — достойные соперники. Тяжёлый матч. Думаю, в нашей группе одна из сильнейших команд — у финнов, так что эта победа очень важна для распределения мест. Начало хорошее, ребята показали командную игру. Главное, что в самой концовке вырвали победу и показали характер», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что шайба Григоренко на последней минуте помогла сборной России обыграть Чехию в матче ЧМ-2021.