Шайба Григоренко на последней минуте помогла сборной России обыграть Чехию в матче ЧМ-2021
- Reuters
Встреча завершилась победой сборной России со счётом 4:3.
В составе российской команды забрасывали Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко, отличившийся за 19 секунд до окончания основного времени встречи.
У чехов отличились Якуб Флек, Якуб Врана и Доминик Кубалик.
Свой следующий матч на турнире подопечные Валерия Брагина сыграют 22 мая. Соперником станет команда Великобритании.
Ранее сообщалось, что Кубалик забросил третью шайбу в ворота сборной России в матче ЧМ-2021.