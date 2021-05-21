Шайба Григоренко на последней минуте помогла сборной России обыграть Чехию в матче ЧМ-2021

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В первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России одержала победу над командой Чехии.
Шайба Григоренко на последней минуте помогла сборной России обыграть Чехию в матче ЧМ-2021
  • Reuters

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 4:3.

В составе российской команды забрасывали Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко, отличившийся за 19 секунд до окончания основного времени встречи.

У чехов отличились Якуб Флек, Якуб Врана и Доминик Кубалик.

Свой следующий матч на турнире подопечные Валерия Брагина сыграют 22 мая. Соперником станет команда Великобритании.

Ранее сообщалось, что Кубалик забросил третью шайбу в ворота сборной России в матче ЧМ-2021.

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