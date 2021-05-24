Брагин: без полной самоотдачи на ЧМ никого не обыграть

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о поражении от команды Словакии в предварительном этапе чемпионата мира в Риге.
Брагин: без полной самоотдачи на ЧМ никого не обыграть
  • РИА Новости

«Правда в том, что была расхлябанность. Скажем так, в дальнейшем мы знаем, как работать в этом плане. Противник за счёт самоотдачи победил. Для нас это стало хорошим уроком. Без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть. Креатива несколько не хватило, в большинстве тоже не хватило. Шалунов удаляется? Беседы мы со всеми ведём, нужно все отрицательные моменты убирать. Но так случилось. Надо ещё пересмотреть момент, сейчас сложно сказать, оправданное ли было удаление. Но удаляться в концовке не стоит. Надеемся, что в дальнейшем он будет играть за счёт своих хороших качеств», — сказал Брагин после матча.

Сборная России на турнире одержала две победы в трёх матчах.

Ранее сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021, проиграв Словакии.

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