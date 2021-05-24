Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021, проиграв Словакии

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В матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею сборная Словакии одержала победу над командой России.
Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021, проиграв Словакии
  • Reuters

Встреча, проходившая в Олимпийском спортивном центре в Риге, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Словакии.

В составе победителей забросили Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога, поразивший пустые ворота на предпоследней минуте встречи. У россиян отличился Александр Барабанов.

Сборная Словакии одержала на турнире третью победу подряд и возглавляет группу А с девятью очками. Россияне после двух побед на старте соревнований проиграли первый матч.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии забросила шайбу в ворота России в матче ЧМ-2021.

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