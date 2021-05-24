В Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ из-за инцидента с флагом

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой флага страны на чемпионате мира — 2021 в Риге, где мэр города Мартиньш Стакис снял красно-зелёный белорусский флаг и вывесил вместо него бело-красно-белый.

«Мы не планируем сниматься с чемпионата. Напротив, хотим доказать свою состоятельность на хоккейной площадке. Реакция игроков сборной? Они сегодня готовились к игре, мы не стали им этого показывать. Обязательно узнаем об их реакции и состоянии после матча с Чехией. Знаю точно, что вчера устраивали пикеты возле гостиницы. Это, естественно, не добавляет спокойствия хоккеистам перед матчем. Мы уже обратились в IIHF, потому что нас беспокоит безопасность наших игроков. Лично с Фазелем я пока не общался, но мы обращались к нему через его помощницу. Она сказала, что Рене ведёт переговоры с латвийскими политиками, чтобы урегулировать данную ситуацию», — сказал Басков в интервью Sport24.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан.

Ранее сообщалось, что мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии оппозиционным.