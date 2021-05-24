Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на оппозиционный

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Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991—1995 годах.
Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на оппозиционный
  • © Мартиньш Стакис
  • Twitter

«Среди флагов участников чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политэмигранты! А флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм, нельзя вывешивать в Риге — и мы его сняли», — написал политик в своём Twitter, прикрепив соответствующее фото.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.

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