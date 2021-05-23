Хоккеист сборной России Григоренко пропустил тренировку из-за повреждения

Форвард сборной России Михаил Григоренко пропустил тренировку перед третьим матчем предварительного этапа чемпионата мира по хоккею с командой Словакии из-за травмы верхней части тела.

«Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Хоккеисты восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Федерации хоккея России.

Григоренко в двух матчах чемпионата мира забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Встреча между сборными России и Словакии состоится 24 мая и начнётся в 16:15 мск. Команды выступают в группе А и набрали по шесть очков. Россияне лидируют благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Ранее стало известно, что хоккеист сборной Белоруссии Лисовец получил травму и на носилках покинул лёд в матче ЧМ.