Хоккеист сборной России Григоренко пропустил тренировку из-за повреждения

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Форвард сборной России Михаил Григоренко пропустил тренировку перед третьим матчем предварительного этапа чемпионата мира по хоккею с командой Словакии из-за травмы верхней части тела.
Хоккеист сборной России Григоренко пропустил тренировку из-за повреждения
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Хоккеисты восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Федерации хоккея России.

Григоренко в двух матчах чемпионата мира забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. 

Встреча между сборными России и Словакии состоится 24 мая и начнётся в 16:15 мск. Команды выступают в группе А и набрали по шесть очков. Россияне лидируют благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Ранее стало известно, что хоккеист сборной Белоруссии Лисовец получил травму и на носилках покинул лёд в матче ЧМ.

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