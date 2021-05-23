Хоккеист сборной Белоруссии Лисовец получил травму и на носилках покинул лёд в матче ЧМ

Защитник сборной Белоруссии по хоккею Евгений Лисовец получил травму и на носилках покинул площадку в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.

На десятой минуте матча Лисовец попытался провести силовой приём против соперника, но промахнулся, врезавшись головой о борт на высокой скорости.

26-летний защитник не сумел подняться со льда на протяжении нескольких минут и покинул лёд на носилках.

Лисовец с 2019 года выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев». В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 36 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.

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