Сборная США разгромила Канаду на ЧМ по хоккею
- Reuters
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Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе Соединённых Штатов дубль оформил Тревор Мур, а также по разу отличились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон. Канадцы ответили только голом Макса Комтуа.
Для «кленовых листьев» это уже второе поражение подряд со старта турнира. В следующем матче Канада сыграет с Германией, а «звёздно-полосатые» встретятся с Казахстаном.
Ранее сообщалось, что Швейцария обыграла Данию на ЧМ по хоккею.