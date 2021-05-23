Сборная США разгромила Канаду на ЧМ по хоккею

Сборная США по хоккею одержала разгромную победу над Канадой в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе Соединённых Штатов дубль оформил Тревор Мур, а также по разу отличились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон. Канадцы ответили только голом Макса Комтуа.

Для «кленовых листьев» это уже второе поражение подряд со старта турнира. В следующем матче Канада сыграет с Германией, а «звёздно-полосатые» встретятся с Казахстаном.

Ранее сообщалось, что Швейцария обыграла Данию на ЧМ по хоккею.