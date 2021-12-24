Суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил безопасности во время матча с «Зенитом»

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Савёловский районный суд оштрафовал московский ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).
Суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил безопасности во время матча с «Зенитом»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«АО «ПФК ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП России. Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

Во время матча 28 ноября болельщики ЦСКА устроили пиротехническое шоу.

В ГУ МВД сообщили, что в отделы полиции доставили ряд граждан «за различные правонарушения».

Ранее в московском ЦСКА прокомментировали ситуацию с задержанием болельщиков клуба после матча с петербургским «Зенитом».

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