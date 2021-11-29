«Использование пиротехники и нарушение правил поведения»: что известно о задержании фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

В МВД сообщили, что после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» на фанатов московского ЦСКА был составлен 51 протокол об административных правонарушениях. Причиной задержания группы болельщиков послужило масштабное фаер-шоу, устроенное фанатами армейцев в концовке игры. При этом отмечается, что камеры на «ВЭБ Арене», которые могли бы помочь определить виновных, в момент инцидента не работали. Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц связал это с возможной хакерской атакой. Произошедшее будет рассматриваться на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Центральный матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» оказался омрачён массовыми задержаниями фанатов. В концовке встречи часть болельщиков армейцев устроили масштабное фаер-шоу, что спровоцировало вмешательство полиции. По словам очевидцев, за десять минут до финального свистка сотрудники МВД заблокировали находящихся на соответствующем секторе людей.

Позже к арене подъехали автозаки. Фанатов группами выводили со стадиона, обыскивали и отвозили в одно из ближайших отделений полиции. По некоторым свидетельствам, процедура шла неспешно, и многим пришлось провести на улице несколько часов, дожидаясь своей очереди. При этом девушек, детей и инвалидов правоохранители отпускали.

В результате процесс оформления возможных нарушителей завершился лишь ночью. По информации СМИ, всего было задержано более 400 человек. По словам уполномоченной по правам ребёнка в Москве Ольги Ярославской, среди них оказалось 12 несовершеннолетних, которые «были переданы родителям в тот же день».

Уже в понедельник, 29 ноября, в МВД раскрыли детали произошедшего. В пресс-центре министерства сообщили о составлении 51 протокола об административных правонарушениях. 25 из них — по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»), из них 14 — за использование пиротехнических изделий, 23 — по статье 20.20 КоАП («Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах»). Два протокола были составлены за мелкое хулиганство и один — по статье 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»).

«Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — подчеркнули в ведомстве.

Самих фанатов ЦСКА больше всего задела реакция любимого клуба. По их словам, там даже не попытались вступиться за своих поклонников. В частности, заместитель гендиректора армейцев по безопасности Иван Уланов, отвечая на вопрос журналистов о задержаниях, отметил, что «не занимается» болельщиками и посоветовал задавать вопросы сотрудникам полиции.

Лишь ближе к ночи на официальном сайте ЦСКА появилось скупое заявление о произошедшем. Клуб пообещал «разобраться в ситуации» и приложить все усилия, чтобы помочь тем, кто не совершал противоправных деяний.

«К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — пообещали в ЦСКА.

В РПЛ также намереваются «тщательно изучить» произошедшее в Москве. При этом в лиге согласились с тем, что присутствие полиции на стадионах направлено прежде всего на обеспечение безопасности и недопущение противоправных действий, в том числе использование пиротехники.

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«Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

Там также также заверили, что находятся в контакте с компетентными органами и делают всё возможное для скорейшего разрешения инцидента. «По итогам событий 28 ноября РПЛ проведёт тщательное расследование и сделает всё возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем», — добавили в пресс-службе.

Уже утром новый президент Премьер-лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что РПЛ запросила у МВД отчёт о событиях.

«Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жёстко. Сейчас органы разбираются с классом фаеров и дымовых завес», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

При этом он подтвердил заявление МВД о том, что на стадионе не работали камеры, которые могли бы помочь найти виновных в использовании пиротехники. По его словам, это стало результатом спланированной хакерской атаки.

Так или иначе, ЦСКА по итогам произошедшего может подвергнуться серьёзным санкциям. В РФС пообещали рассмотреть инцидент в четверг, 2 декабря, на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета.

«Повестка формируется. Вопросы, которые были указаны в рапорте делегата, будут рассмотрены, в том числе использование пиротехники фанатами ЦСКА, скандирования болельщиками обоих клубов», — цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца.

«Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе. К сожалению, в рамках организации встречи между ЦСКА и «Зенитом», прошедшей 28 ноября на «ВЭБ Арене», эта задача не была выполнена в полной мере... Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига сделают всё возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей», — сообщили в пресс-службе РФС.

Добавим, что в сложившейся ситуации фанатов армейцев поддержали их коллеги из других клубов. Первыми это сделали принципиальные соперники — поклонники «Спартака» из Supporters group. Чуть позже к ним присоединилось другое крупное объединение красно-белых «Фратрия». Со словами поддержки к болельщикам ЦСКА обратилась и динамовская «Династия».