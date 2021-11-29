Полиция составила 51 протокол на фанатов после матча ЦСКА — «Зенит»
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- РИА Новости
«Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА — «Зенит», составлен 51 протокол об административных правонарушениях», — говорится в релизе МВД России.
Также в сообщении упоминается о том, что стадион ЦСКА не соответствовал требованиям безопасности.
«Не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — отмечается в сообщении.
После матча 28 ноября полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.
Ранее юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА за зажигание фаеров.