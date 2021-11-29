Полиция составила 51 протокол на фанатов после матча ЦСКА — «Зенит»

По итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» (0:2) составлены более 50 протоколов на болельщиков.

«Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА — «Зенит», составлен 51 протокол об административных правонарушениях», — говорится в релизе МВД России.

Также в сообщении упоминается о том, что стадион ЦСКА не соответствовал требованиям безопасности.

«Не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — отмечается в сообщении.

После матча 28 ноября полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.

Ранее юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА за зажигание фаеров.