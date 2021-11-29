Юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА за зажигание фаеров
- © pfc-cska.com
«Массовая ответственность у нас запрещена. Думаю, будет дана оценка профессионализму действий сотрудников полиции. На мой взгляд, это неправильно и незаконно. Непонятная и незаконная выборочная система. Действия являются неоправданно жёсткими», — цитирует Князева «Чемпионат».
Он также отметил, что за зажигание фаеров грозит административное нарушение — 10—15 суток ареста или штраф.
Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» часть болельщиков была задержана полицией в связи с зажиганием фаеров.
Ранее Хачатурянц заявил, что лига запросила у полиции отчёт по задержаниям фанатов ЦСКА.