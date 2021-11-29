Хачатурянц: мы запросили у полиции отчёт по задержаниям фанатов ЦСКА

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал задержание болельщиков московского ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).

«Запросили отчёт у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жёстко. Сейчас органы разбираются с классом фаеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами», — цитирует Хачатурянца РИА Новости.

Напомним, что после матча полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

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