Джорджевич: если в России футболист — селебрити, то в Дании — обычный сотрудник

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Бывший нападающий московского «Локомотива», ныне выступающий в датском «Вайле», Лука Джорджевич рассказал о разнице между российским и датским футболом.
Джорджевич: если в России футболист — селебрити, то в Дании — обычный сотрудник
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«Уровень в Дании пониже, чем в России. И не такое чёткое распределение ролей. Если в России футболист — селебрити, то в Дании у тебя такое же положение, как у любого сотрудника. Здесь ты не можешь вести себя как суперзвезда», — цитирует футболиста Sport24.

Он также отметил, что не любил выставлять свою жизнь напоказ. Джорджевич считает, что задача игроков — бить по мячу.

Напомним, что в России футболист выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив».

Ранее сообщалось, что Неймар может выбыть до конца года из-за травмы.

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