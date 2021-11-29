Источник: Неймар может выбыть до конца года из-за травмы

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может не сыграть до конца 2021 года из-за травмы.

Повреждение голеностопа футболист получил в матче 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1), сообщает RMC.

По информации источника, Неймар пропустит около шести недель. В скором времени форвард пройдёт углублённое медицинское обследование, которое даст более полное описание травмы.

В нынешнем сезоне он сыграл десять матчей в Лиге 1, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Семшов заявил, что матч ЦСКА — «Зенит» был очень скучным и невнятным.