Источник: Неймар может выбыть до конца года из-за травмы
- AP
Повреждение голеностопа футболист получил в матче 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1), сообщает RMC.
По информации источника, Неймар пропустит около шести недель. В скором времени форвард пройдёт углублённое медицинское обследование, которое даст более полное описание травмы.
В нынешнем сезоне он сыграл десять матчей в Лиге 1, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Ранее Семшов заявил, что матч ЦСКА — «Зенит» был очень скучным и невнятным.