Семшов: очень скучный и невнятный матч ЦСКА — «Зенит»

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Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (2:0).
Семшов: очень скучный и невнятный матч ЦСКА — «Зенит»
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«Очень скучный матч, по большому счёту даже невнятная игра, не такая цельная игра была у «Зенита», но они всё равно выиграли. Конечно, огорчает тот факт, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию, я думаю, что все ждут последнего тура перед зимней паузой, когда пройдёт матч «Динамо» — «Зенит», — цитирует Семшова ТАСС.

Напомним, что встреча между командами в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА — на шестой позиции (24 очка).

Ранее Колосков заявил, что разочарован матчем ЦСКА — «Зенит».

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