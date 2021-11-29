Колосков: разочарован матчем ЦСКА — «Зенит»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» (0:2).
Колосков: разочарован матчем ЦСКА — «Зенит»
  • РИА Новости

«Сегодня была бестолковая игра восточноевропейского футбола: навесы, навесы, навесы, навесы — такой примитив. Обидно за «Зенит», который лидирует, за ЦСКА, где много грамотных игроков. А какое количество брака в передачах — это ужас! Я разочарован матчем», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Он также отметил, что «Зениту» повезло забить на последних минутах встречи и не пропустить от ЦСКА.

Напомним, что встреча между командами в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что фанатов ЦСКА начали отпускать из отделения полиции.

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