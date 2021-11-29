Колосков: разочарован матчем ЦСКА — «Зенит»
- РИА Новости
«Сегодня была бестолковая игра восточноевропейского футбола: навесы, навесы, навесы, навесы — такой примитив. Обидно за «Зенит», который лидирует, за ЦСКА, где много грамотных игроков. А какое количество брака в передачах — это ужас! Я разочарован матчем», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.
Он также отметил, что «Зениту» повезло забить на последних минутах встречи и не пропустить от ЦСКА.
Напомним, что встреча между командами в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.
Ранее сообщалось, что фанатов ЦСКА начали отпускать из отделения полиции.