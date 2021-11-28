Заявка на отрыв: как «Зенит» и «Динамо» одержали гостевые победы над ЦСКА и «Рубином» в 16-м туре РПЛ

«Зенит» и «Динамо» взяли верх в центральных матчах 16-го тура РПЛ и увеличили отрыв от преследователей. Петербуржцы на выезде огорчили ЦСКА, бережнее отнесясь к своим голевым моментам. Сначала с поправкой на рикошет отличился Клаудиньо, а в компенсированное ко второму тайму время быструю контратаку провели вышедшие на замену Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Подопечные же Сандро Шварца взяли верх над «Рубином» со счётом 3:2, хотя к середине второго тайма уступали. Решающими стали точные удары легионеров Фабиана Бальбуэна и Себастьяна Шиманьски.

Победный характер «Динамо»

В воскресенье, 28 ноября, в российской Премьер-лиге состоялось два ключевых матча в борьбе за медали и путёвки в еврокубки. А при определённых раскладах можно было даже вести речь о полноценном возрождении интриги в сражении за чемпионство. Для этого «Динамо» требовалось обыгрывать «Рубин» и дожидаться осечки «Зенита» во встрече с ЦСКА. В таком случае бело-голубые до минимума сокращали бы отставание от петербуржцев.

В противостоянии с казанцами набравшие отличный ход и занявшие по итогам первого круга чистое второе место москвичи считались явными фаворитами. В отличие от них подопечные Леонида Слуцкого набирают очки крайне нестабильно и чередуют победы с поражениями. Сказываются и кадровые проблемы. Игру 16-го тура пропускали Оливер Абильгор, Илья Самошников и Джордже Деспотович. Зато вернулся в строй Хвича Кварацхелия.

В результате казанцы хотя и дали бой сопернику из столицы, но не сумели набрать ни очка. Начало матча получилось для них крайне неудачным. Уже на 18-й минуте Георгий Зотов грубо ошибся под прессингом Вячеслава Грулёва и подарил ему мяч. Нападающий бросил в прорыв Дениса Макарова, который спокойно поразил ворота бывшей команды и из уважения к ней не стал праздновать гол.

Хороший старт негативно сказался на гостях. Молодые футболисты «Динамо» заранее поверили в успех и расслабились, а «Рубин» моментально их за это наказал. Команде удалось отыграться ещё до перерыва. Кварацхелия и Сеад Хакшабанович легко вскрыли правый фланг обороны бело-голубых, а после подачи грузина никто не помешал Солтмураду Бакаеву нанести точный удар головой из пределов штрафной.

В начале второго тайма казанцы и вовсе вышли вперёд. На этот раз грубую ошибку совершил Гильермо Варела. Уругваец, пытаясь помешать Александру Зуеву добить мяч в створ, в подкате сбил его с ног. У судьи Кирилла Левникова не оставалось иного выхода, кроме как назначить пенальти. Андерс Дрейер своим шансом воспользовался. Новичок коллектива забил уже шестой мяч в десяти играх РПЛ и уверенно лидирует в командной гонке бомбардиров.

Однако «Динамо» проявило характер и сумело перевернуть ход матча. В целом победа гостей выглядит заслуженной, ведь они нанесли в два раза больше ударов, чем соперник: 20 против девяти и десять против четырёх — в створ, а в нужные моменты взвинчивали обороты.

На 65-й минуте уже москвичи заработали одиннадцатиметровый, но Николо Моро исполнил его крайне неудачно — пробил выше ворот. Это никак не сказалось на подопечных Сандро Шварца, которые только наращивали давление на оппонента. И в конце концов это принесло плоды.

Решающий вклад в результат сделал полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски. Сначала он выполнил идеальную подачу со стандарта на Фабиана Бальбуэна, а затем в падении отправил мяч в сетку после удачного отскока от Зуева. К слову, поляк с 11 очками по системе «гол + пас» (5+6) вышел на чистое третье место в РПЛ. «Динамо» же обыграло «Рубин» во второй раз в сезоне.

Чемпионская поступь «Зенита»

После победы прямого конкурента «Зениту» необходимо было набирать три очка в выездном дерби с ЦСКА. Но и для армейцев эта встреча была во многом ключевой. Ещё недавно они шли вторыми, однако серия неудач отбросила коллектив Алексея Березуцкого за пределы топ-5. Перед матчем с действующим чемпионом москвичи делили шестое-восьмое места с «Ахматом» и «Крыльями Советов». А очередное поражение могло ещё больше отдалить их от еврокубковой зоны и сделать совсем шатким положение Березуцого во главе команды.

Зато хозяева были свежее, ведь соперник во вторник провёл непростую игру Лиги чемпионов с «Мальмё». Да и о ротации речи не шло. По сравнению с еврокубковой игрой Сергей Семак произвёл всего две замены: в опорной зоне расположился Далер Кузяев, а на острие атаки — Сердар Азмун. Артём Дзюба, трижды огорчивший «Нижний Новгород» в 15-м туре, остался в запасе.

Начало встречи в исполнении «Зенита» сильно напомнило первый тайм в Швеции. Гости неожиданно отдали инициативу оппоненту и принялись действовать вторым номером. При этом мяч у них совсем не держался. Малком, Клаудиньо и Азмун оказались отрезаны от партнёров и практически не получали передач. А отвечающие за связь обороны с атакой Вильмар Барриос и Кузяев моментально оказывались под давлением и допускали немало потерь.

ЦСКА включил высокий прессинг и вынудил петербуржцев обороняться. Не заставил себя ждать и первый опасный момент у ворот Михаила Кержакова. Антон Заболотный в чужой штрафной легко ушёл от Ярослава Ракицкого и низом пробил в ближний угол. Голкипер проявил чудеса реакции и перевёл снаряд на угловой.

Однако постепенно гости пришли в себя и перехватили инициативу. Да и москвичи несколько сбавили обороты. Всё это привело к не вытекающему из логики игры голу Клаудиньо на 34-й минуте. Подопечные Семака организовали быстрый выход со своей половины, который обернулся отличной диагональю на правый фланг Малкому. Бразилец, казалось, упустил возможность убежать к воротам, но из пределов штрафной покатил аккуратную передачу назад на партнёра. Выстрел латиноамериканца в опорной зоне не успел накрыть Бактийор Зайнутдинов, но с ним должен был справиться Игорь Акинфеев, если бы не рикошет от ноги Игоря Дивеева. Так «Зенит» преобразовал в гол первый полумомент и открыл счёт.

Второй тайм ЦСКА вновь начал активнее. Армейцы понимали, что им необходимо забивать как можно быстрее, поскольку с течением времени сделать это будет всё сложнее. К сожалению для хозяев, их сгубила слабая реализация. Максим Мухин и Чидера Эджуке упустили два стопроцентных шанса. Оба наносили удары из пределов штрафной после скидок Заболотного, но чудом не попали в створ.

Не обошлось и без спорного эпизода. После прострела Зайнутдинова с левого фланга мяч с рикошетом от Деяна Ловрена попал в руку стелющемуся в подкате Дмитрию Чистякову. Но Сергей Карасёв пенальти не назначил, а коллеги на VAR вмешиваться не стали. Видимо, бригада арбитров решила, что защитник просто не успевал убрать руку, ведь отскок произошёл с близкого расстояния.

«Зенит» ответил неприятным выпадом Малкома, который тоже пробил чуть выше ворот из убойной позиции. Этот момент во многом стал переломным. Красно-синие продолжали атаковать, но веры в успех у них уже не было. Кроме того, своевременные замены произвёл Семак. Данил Круговой освежил левый фланг обороны, через который постоянно проникал соперник. А Дзюба вышел на поле вместо абсолютно инертного Азмуна. Позже своё время получили Александр Ерохин, Андрей Мостовой и восстановившийся от травмы Магомед Оздоев.

Рокировки ЦСКА, напротив, не сработали. Фёдор Чалов вышел на помощь Заболотному, но ничем не запомнился, а Ильзат Ахметов растворился в опорной зоне оппонента. Как результат, у хозяев просто не было реальных шансов отыграться. «Зенит» спокойно на классе удерживал преимущество, стараясь тратить минимум сил.

Уже в добавленное арбитром время петербуржцы поставили точку — гол сделали как раз вышедшие на замену футболисты. Дзюба зацепился за мяч на чужой половине и вывел один на один Мостового, который спокойно переиграл Акинфеева. Сине-бело-голубые одержали очередную победу над прямым конкурентом и сохранили четырёхочковый отрыв от «Динамо».