Хет-трик Дзюбы и 500-й матч Акинфеева в чемпионате России: чем запомнился 15-й тур РПЛ

Хет-трик Артёма Дзюбы и дубль Вячеслава Грулёва помогли «Зениту» и «Динамо» разгромить «Нижний Новгород» и «Арсенал» соответственно с одинаковым счётом — 5:1. Два точных удара Гамида Агаларова позволили «Уфе» увезти ничью из Ростова-на-Дону, а голы датчан Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера принесли «Рубину» волевую победу в Сочи. «Локомотив» и ЦСКА потеряли очки в родных стенах из-за ранних удалений бразильцев Мурило и Бруно Фукса, а Игорь Акинфеев провёл свой 500-й матч в чемпионате России. Чем запомнился 15-й тур РПЛ — в материале RT.

Форменный разгром от «Зенита»

Невызов Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи стал одним из самых спорных решений, принятых Валерием Карпиным. А после матча 15-го тура с «Нижним Новгородом» главному тренеру национальной команды будет ещё сложнее игнорировать нападающего «Зенита». После неудачной встречи с «Уралом», в которой Дзюба был заменён в перерыве, Сергей Семак, казалось, мог оставить опытного футболиста в запасе. Но тот вновь попал в основу и воспользовался своим шансом.

К 60-й минуте матча он оформил пятый хет-трик в РПЛ и побил рекорд турнира по этому показателю. По четыре — в активе Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Хосе Саломона Рондона.

При этом все свои голы в отчётном матче форвард забил в касание, идеально пользуясь представившимися моментами. За всю игру он пять раз пробил по воротам Артура Нигматуллина — и более половины из этих эпизодов стали результативными.

Хорош Дзюба оказался и в подыгрыше. Особенно запомнилась его результативная скидка пяткой на Малкома, который и положил начало разгрому — 5:1. Петербуржцам уверенная победа помогла закончить первый круг единоличными лидерами РПЛ. А главному снайперу команды теперь будет тяжело ссылаться на плохую форму, ведь осенью он набрал великолепный ход и в девяти матчах чемпионата отличился десять раз.

Объяснимое поражение «Локомотива»

Если «Зенит» одержал уверенную победу, то один из его главных преследователей — «Локомотив» — неожиданно уступил дома «Ахмату» (1:2). К встрече с грозненцами хозяева подошли, испытывая серьёзные кадровые проблемы. Компанию давно травмированным Станиславу Магкееву, Антону Миранчуку и Тино Анджорину составили главный плеймейкер команды Рифат Жемалетдинов и нападающий Фёдор Смолов.

Неудивительно, что с такими потерями железнодорожники потерпели поражение. Роковым для них стало необязательное удаление Мурило на 34-й минуте. Бразилец после неудачной скидки Пабло был вынужден сбивать Артёма Архипова, который мог выйти один на один с Маринато Гилерме. Судья Сергей Иванов расценил произошедшее как фол последней надежды. Наказание получилось двойным, поскольку по итогам эпизода Даниил Уткин в третий раз в сезоне забил прямым ударом со штрафного.

А по истечении часа встречи великолепным выстрелом с линии штрафной в дальнюю девятку с рикошетом от штанги отметился Артём Полярус. Вскоре москвичам удалось сократить отставание. Причём первым же касанием отличился вышедший на замену Виталий Лисакович. Однако до конца матча скорее не красно-зелёные могли отыграться, а гости — довести счёт до крупного. Они не реализовали целый ряд 100%-ных моментов, но всё же одержали вторую победу подряд в РПЛ и закрепились в середине турнирной таблицы.

Испорченный юбилей Акинфеева

В воскресенье ЦСКА подвёл другой бразильский защитник — Бруно Фукс, приобретение которого за €8 млн летом прошлого года пока вызывает большие вопросы. Легионер дебютировал в составе армейцев в августе 2020-го, но получил травму и выбыл на длительный срок. Возвращение состоялось в недавнем кубковом матче с липецким «Металлургом». И Алексей Березуцкий решил дать шанс подопечному во встрече с «Химками». Но Фукс им не воспользовался и подвёл москвичей, получив красную карточку за фол последней надежды уже на 15-й минуте. К счастью для хозяев, Кемаль Адеми пенальти не реализовал, не попав створ.

Таким образом, бразилец испортил двойной юбилей Игорю Акинфееву. Эта игра стала для него 800-й в карьере во всех турнирах и 500-й — в чемпионатах России. 35-летний вратарь — первый футболист, который достиг знаковой отметки в национальном первенстве. При этом он отыграл на ноль в 335-й раз в карьере и в 227-й — в РПЛ.

А вот партнёры капитана не поддержали. Оставшись в меньшинстве, красно-синие не сумели перестроиться и ничего не смогли противопоставить одному из аутсайдеров турнира. Показательная статистика: в активе армейцев оказалось всего два удара по чужим воротам и один — в створ, тогда как гости 16 раз пробили по воротам и пять — в створ. Если бы не несколько сейвов Акинфеева, ЦСКА мог потерпеть третье подряд поражение. Порадовало болельщиков лишь заявление Березуцкого о том, что многолетний лидер команды продлит контракт, истекающий в июне 2022 года.

Уверенная победа «Динамо»

«Динамо», в отличие от других столичных команд, не испытало проблем в матче с ещё одним кандидатом на вылет — «Арсеналом». Бело-голубые порой сталкиваются со сложностями в противостоянии с уступающими в классе соперниками, но на этот раз подопечные Сандро Шварца не оставили оппоненту шансов и одержали самую крупную победу в текущем сезоне РПЛ — 5:1.

Гости фактически капитулировали ещё в первом тайме, когда пропустили четыре мяча всего за 13 минут. Дубль оформил Вячеслав Грулёв, который теперь лидирует в командной гонке бомбардиров вместе с Даниилом Фоминым. Себастьян Шиманьский набрал два балла по системе «гол + пас», а Фабиан Бальбуэна отметился дебютным голом в московском коллективе.

При этом в первом тайме на поле не было Арсена Захаряна, который только восстановился после повреждения и в стартовый состав не попал. 18-летний футболист вышел на замену сразу после перерыва и также поразил ворота Антона Коченкова, красиво перебросив его. Единственной ложкой дёгтя для хозяев стал гол престижа, забитый Даниилом Хлусевичем в концовке встречи.

Невероятное везение «Рубина»

Одним из главных преимуществ чемпионата России смело можно назвать крайнюю непредсказуемость турнира. РПЛ — лига, в которой преподнести сюрприз может каждый, а очки не гарантированы никому. Это наглядно продемонстрировал матч «Сочи» и «Рубина». Южане подходили к домашней игре в отличном состоянии, располагаясь на втором месте в турнирной таблице. Казанцы, напротив, осенью одержали всего две победы, а в предыдущем туре разгромно уступили «Ростову» — 1:5. Вдобавок во встрече 15-го тура не смог принять участие дисквалифицированный Хвича Кварацхелия.

Хозяева с первых минут прибрали инициативу к рукам и смотрелись предпочтительнее на протяжении всего матча: 61% владения мячом, 28 ударов по воротам Юрия Дюпина (семь из них — в створ). Но три очка набрали обескровленные гости.

Они нанесли всего два удара в створ, и оба оказались голевыми. Отличиться сумели датчане Оливер Абильдгор и Андерс Дрейер. Последний и принёс команде волевую победу в концовке — 2:1.

Обратил на себя внимание и судья Алексей Матюнин. По истечении часа встречи он показал футболистам соперников по красной карточке в течение трёх минут. Сначала был напрямую удалён после просмотра VAR Игорь Юрганов, а затем — Абильдгор. Опорник, имея горчичник, прямой ногой едва не влетел в оппонента на чужой половине поля. А вот повтор эпизода с падением Матео Кассьерры в чужой штрафной при равном счёте бригада арбитров изучать не стала.

Незаменимый бомбардир «Уфы»

Стоило Дзюбе оформить хет-трик и вплотную приблизиться к Гамиду Агаларову в гонке бомбардиров, как форвард «Уфы» ответил. В выездном матче с «Ростовом» 21-летний футболист отличился дважды и помог своей команде увезти с берегов Дона одно очко, а также продлить беспроигрышную серию в РПЛ до пяти встреч.

Сам нападающий вновь очень аккуратно отнёсся к имевшимся у него моментам. Он нанёс два удара по воротам соперника, и оба стали результативными. Сначала Агаларов с близкого расстояния отправил мяч в створ после розыгрыша углового, а затем сам заработал и реализовал пенальти. Правда, отметился Гамид и со знаком минус. В первом тайме именно он сыграл рукой в собственной штрафной и дал повод Евгению Кукуляку указать на точку.

Так или иначе, Гамид продолжает фактически в одиночку тащить уфимский клуб. Первый круг он завершил на вершине списка лучших бомбардиров РПЛ с 13 голами. Всего же «Уфа» забила 16. Теперь снайпер вполне может достичь отметки в 15 мячей до зимней паузы, и удержать его в трансферное окно клубу будет непросто.