РФС поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере

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Российский футбольный союз (РФС) поздравил голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере.
РФС поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере
  • РИА Новости

«У Акинфеева сегодня двойной юбилей! 500 матчей в премьер-лиге и 800 матчей в карьере. Поздравляем, легенда», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Акинфеев 21 ноября вышел в стартовом составе на игру 15-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок» (0:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ.

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