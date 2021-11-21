РФС поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере

Российский футбольный союз (РФС) поздравил голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере.

«У Акинфеева сегодня двойной юбилей! 500 матчей в премьер-лиге и 800 матчей в карьере. Поздравляем, легенда», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

🧤 У Акинфеева сегодня двойной юбилей! 500 матчей в @premierliga и 800 матчей в карьере 🔥



Поздравляем, легенда 👏 pic.twitter.com/JfxQTZlhmI — РФС (@rfsruofficial) November 21, 2021

Акинфеев 21 ноября вышел в стартовом составе на игру 15-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок» (0:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ.