Дзюба установил рекорд по количеству хет-триков в чемпионатах России по футболу

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба установил рекорд по количеству матчей, в которых ему удавалось забить не менее трёх раз, в чемпионатах России по футболу.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1) 33-летний форвард пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Таким образом, он обошёл Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона (у всех — по пять хет-триков) и стал рекордсменом по данному показателю.

Дзюба также является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России: на его счету теперь 147 голов.

Ранее сообщалось, что хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» в матче РПЛ.