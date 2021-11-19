Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 5:1.
В составе сине-бело-голубых хет-трик оформил Артём Дзюба (34-я, 46-я (45 + 1), 59-я), а также по разу отличились Малком (23-я) и Дмитрий Чистяков (87-я). У гостей единственный мяч забил Алексей Козлов (39-я).
«Нижний Новгород» с 43-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку получил Петрюс Бумаль.
«Зенит» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Нижний» (14 баллов) находится на 13-м месте.
Ранее сообщалось, что Дзюба сократил отставание от лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова до одного гола.