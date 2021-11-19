Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» в матче РПЛ
  • AP

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 5:1.

В составе сине-бело-голубых хет-трик оформил Артём Дзюба (34-я, 46-я (45 + 1), 59-я), а также по разу отличились Малком (23-я) и Дмитрий Чистяков (87-я). У гостей единственный мяч забил Алексей Козлов (39-я).

«Нижний Новгород» с 43-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку получил Петрюс Бумаль.

«Зенит» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Нижний» (14 баллов) находится на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что Дзюба сократил отставание от лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова до одного гола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить