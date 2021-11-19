Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 5:1.

В составе сине-бело-голубых хет-трик оформил Артём Дзюба (34-я, 46-я (45 + 1), 59-я), а также по разу отличились Малком (23-я) и Дмитрий Чистяков (87-я). У гостей единственный мяч забил Алексей Козлов (39-я).

«Нижний Новгород» с 43-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку получил Петрюс Бумаль.

«Зенит» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Нижний» (14 баллов) находится на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что Дзюба сократил отставание от лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова до одного гола.