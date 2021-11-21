Малафеев: «Зенит» станет чемпионом, потому что это самая стабильная команда РПЛ

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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» оценил возможности клуба в четвёртый раз подряд выиграть чемпионат России.
Малафеев: «Зенит» станет чемпионом, потому что это самая стабильная команда РПЛ
  • РИА Новости

«Такой стабильности, какая была у «Зенита» в последние годы в плане завоевания чемпионства, нет ни у кого. Сергей Богданович показывает явное преимущество над конкурентами в России. Думаю, в этом сезоне «Зенит» станет чемпионом, потому что на данный момент команда выглядит намного сильнее своих оппонентов», — цитирует Малафеева Sport24.

Он также отметил, что в случае победы в чемпионате России контракт с Сергеем Семаком будет продлён.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 15 матчах 33 очка.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика».

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