Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика»

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Российская бригада арбитров будет работать на матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между каталонской «Барселоной» и лиссабонской «Бенфикой».
Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика»
  • Reuters

Главным арбитром встречи назначен россиянин Сергей Карасёв, сообщает пресс-служба УЕФА.

Помощниками судьи будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Кирилл Левников, видеопомощником арбитра назначен итальянец Массимилиано Иррати, ассистент — его соотечественник Паоло Валери.

Встреча команд пройдёт 23 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 23:00 мск.

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