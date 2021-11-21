Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика»
- Reuters
Главным арбитром встречи назначен россиянин Сергей Карасёв, сообщает пресс-служба УЕФА.
Помощниками судьи будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Кирилл Левников, видеопомощником арбитра назначен итальянец Массимилиано Иррати, ассистент — его соотечественник Паоло Валери.
Встреча команд пройдёт 23 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 23:00 мск.
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