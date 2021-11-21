Хави опроверг информацию о том, что Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем
- Reuters
«Мы надеемся, что Агуэро сможет продолжить карьеру. Мы общались с Серхио в последние дни и не подтверждаем эту информацию», — цитирует Хави L'Equipe.
Напомним, что в матче 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» Агуэро почувствовал боль в области груди и был заменён в игре. Покидая поле, футболист держался за грудь и испытывал проблемы с дыханием. Позже стало известно, что у форварда был приступ тахикардии.
Ранее Насри подтвердил, что Агуэро завершит карьеру в ближайшее время.