Хави опроверг информацию о том, что Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заявил, что форвард сине-гранатовых Серхио Агуэро продолжит выступать несмотря на проблемы с сердцем.

«Мы надеемся, что Агуэро сможет продолжить карьеру. Мы общались с Серхио в последние дни и не подтверждаем эту информацию», — цитирует Хави L'Equipe.

Напомним, что в матче 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» Агуэро почувствовал боль в области груди и был заменён в игре. Покидая поле, футболист держался за грудь и испытывал проблемы с дыханием. Позже стало известно, что у форварда был приступ тахикардии.

Ранее Насри подтвердил, что Агуэро завершит карьеру в ближайшее время.