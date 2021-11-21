Насри подтвердил, что Агуэро завершит карьеру в ближайшее время

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Экс-футболист «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, что бывший партнёр по команде и нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро в скором времени завершит карьеру.
Насри подтвердил, что Агуэро завершит карьеру в ближайшее время
  • Reuters

«Агуэро прислал мне сообщение, и, к сожалению, всё подтвердилось. По этой причине я очень огорчён. Он был настоящим феноменом на поле. Он прекрасный человек. Мне жаль, потому что это не его выбор, а вынужденная мера. Я знаю, какую любовь он испытывает к этому виду спорта. Видеть, как он завершает карьеру не по своей воле, очень грустно», — сказал Насри в эфире Canal+.

Напомним, что в матче с «Алавесом» 12-го тура испанской примеры аргентинец держался за грудь, испытывая проблемы с дыханием. Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан после матча рассказал, что Агуэро почувствовал лёгкое головокружение. Позже у футболиста подтвердились проблемы с сердцем. 

В летнее трансферное окно Агуэро на правах свободного агента перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Ранее президент «Наполи» предлагал УЕФА провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле.

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