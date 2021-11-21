Президент «Наполи» предлагал УЕФА провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о матче пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

«Беспокоюсь ли я по поводу выездного матча в Москве на следующей неделе? Есть большие опасения. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предлагал провести матч на нейтральном поле. Моя идея была принята во внимание, но не была реализована», — цитирует Де Лаурентиса AreaNapoli.

Матч между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

По итогам четырёх туров московский клуб занимает четвёртое место в группе С. «Наполи» — на первой позиции (семь очков).

Ранее Тарпищев заявил, что надо дать Карпину спокойно работать в сборной России.