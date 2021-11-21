Тарпищев: надо дать Карпину спокойно работать в сборной России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Вопрос в том, что команду выстроить за столь короткое время, какое было у Карпина, невозможно. А все требуют результата. Надо дать Карпину спокойно работать — и всё, независимо от результата. Когда говорят, что выйдешь из группы и тогда продолжишь работать, — это неправильная постановка», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он считает, что Карпина стоит оставить на посту главного тренера, даже если команда неудачно выступит в стыковых матчах. По мнению Тарпищева, у специалиста есть идеи по российской молодёжи, просто у него было недостаточно времени.

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