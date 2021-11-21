Бийол: ЦСКА должен показать качественную игру, чтобы обыграть «Химки»

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Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Бийол: ЦСКА должен показать качественную игру, чтобы обыграть «Химки»
  • РИА Новости

«Знаю, что в прошлом сезоне у команды были хорошие результаты, сейчас пока им не удаётся набирать много очков. Но это как раз и значит, что соперник будет выкладываться в матче с нами на 100%, и нам нужно показать качественную игру, чтобы победить», — цитирует Бийола официальный сайт армейского клуба.

Напомним, что 21 ноября состоится матч между ЦСКА и «Химками» в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 14:00 мск. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Химки» — на 16-й позиции (12 очков).

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию.

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